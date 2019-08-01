Минск, 2 августа, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Нацбанк Белоруссии опубликовал данные по развитию белорусской экономики и, как оказалось, они выглядят весьма удручающими. Почему показатели, утвержденные президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не желают иметь отношения к реальному хозяйству страны, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Белоруссии

Экономические данные от белорусских министерств говорят о падении экспорта. сокращении спроса на внутреннем рынке, а вот теперь и Нацбанк Белоруссии поехал в ту же степь, заявив о замедлении роста ВВП до 0,5% во втором квартале 2019 года. И хотя речь идет о соответствии показателям предыдущего года, негативная динамика налицо. Так что попытки Лукашенко выправить ситуацию в 2019 году, о чём он заявлял в конце 2018-го, судя по всему, не удаются.

Но не желая признавать собственные просчеты, белорусские руководители уверенно кивают на Россию — мол, всё дело в ней, и так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли — российской! — оказался «виновником» падения ВВП совсем другой страны, в данном случае Белоруссии. Здесь самое время вспомнить историю интеграции и союзничества двух стран, которая тянется с самого начала 90-х годов прошлого века. Получая под проект интеграции всевозможные льготы, белорусское руководство во главе с бессменным лидером спекулировало на «объединительной риторике», потихонечку сворачивая и притормаживая движение в сторону союза.

Ныне это привело к самонадеянным заявлениям, подобным высказыванию главы МИД Белоруссии Владимира Макея в марте сего года. Мы, сказал Макей, суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое. Сослался он при этом всё на того же Лукашенко. А вместо того, чтобы продолжать процесс союзнической интеграции, часть белорусской политической элиты взялась выращивать местных националистов, вероятно, планируя опереться на них в трудную минуту. Но, как и из постсоветской Украины не получилось второй Франции, так из Белоруссии не получится восточноевропейской Швейцарии, сколько бы пропагандистских речей не лилось из уст тамошних профильных специалистов.

Читайте статью Сергея Артёменко «ВВП Белоруссии вырос лишь на 0,5%: кто виноват? Лукашенко хотел 4%».