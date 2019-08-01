Варшава, 1 августа, 2019, 18:56 — ИА Регнум. В Польше не считают закрытым вопрос новых репараций от Германии за Вторую мировую войну, заявил 1 августа глава польского МИД Яцек Чапутович.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

На совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом Чапутович заявил, что поляки испытывают «чувство несправедливости и отсутствие полной компенсации за ущерб и потери, понесённые» в годы Второй мировой войны.

При этом Чапутович добавил, что польская парламентская команда продолжает подсчитывать, сколько ещё надо взять с Германии денег за причинённый нацистами ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в Варшаве, что вопрос о репарациях за причиненный Польше ущерб полностью «закрыт для Германии».

Напомним, в Варшаве уже заявили о желании получить с Берлина не менее триллиона евро.