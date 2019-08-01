Владикавказ, 1 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Аварийные дома, оставшиеся пустовать после расселения жильцов, должны быть снесены. Такое требование выдвинула прокуратура Алагирского района, направившая представления в адрес главы района, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства Северной Осетии.

Марина Каширская ИА REGNUM

39 многоквартирных домов, признанных аварийными, были выявлены в населенных пунктах Холст, Верхний Згид, Мизур, Бурон и Нузал. По графику их снос должен был быть произведен до конца 2016 года.

«Однако, как установлено прокурорской проверкой, они до настоящего времени не снесены. Вместе с тем в настоящее время указанные здания представляют определенную опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, территория вокруг домов не имеет ограждения. Кроме того, из-за свободного доступа в них проживают лица без определенного места жительства, а также посещают несовершеннолетние.