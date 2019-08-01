Тбилиси, 2 августа, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Продолжающийся обвал грузинской валюты лари стал крупной головной болью для правящей партии «Грузинская мечта» и удобным поводом как следует отругать ее для оппозиции. В чём причина и каковы возможные последствия нынешнего падения лари, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинский лари

Хотя оппозиционеры из фракции «Национальное движение» с глубокой нежностью вспоминают времена правления Михаила Саакашвили, когда лари поддерживался искусственно и не колебался по внешним причинам, скорее, стоит согласиться с высказыванием министра регионального развития и инфраструктуру Грузии Майи Цкитишвили, которая выделила события 20 июня, попытку переворота и политической дестабилизации, предпринятой безответственными грузинскими оппозиционерами, как отправную точку для финансовой нестабильности.

В ответ на угрозы в адрес России Москвой были приняты определенные меры в сфере авиаперевозок, которые повлекли за собой потерю полутора миллионов туристов из России, не приехавших в Грузию в этом году. И вот уже через месяц курс лари уверенно едет вниз, а грузинские оппозиционеры пиарятся на проблеме, которую сами же и вызвали, обвиняя в ней правящую партию.

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