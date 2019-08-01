Москва, 1 августа, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Если на Украине начнётся серьёзное расследование дел, возбуждённых в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, Запад не станет за него заступаться, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие

«Для Запада Порошенко — это отработанный материал. Если начнётся расследование и эти дела получат какое-то серьёзное подкрепление, Запад вряд ли будет в этом участвовать, — сказал Мигранян. — Я давно слежу за ситуацией на постсоветском пространстве. Как правило, в таких авторитарных режимах, или в несостоявшихся государствах, или в государствах с неконсолидированной властью, когда уходят такие лидеры, то они либо убегают, чтобы их не посадили, остаются, и их сажают, либо они находятся под серьёзным расследованием, но, как правило, дело до серьёзного суда не доходит. Всё заканчивается на уровне внутриэлитных договорённостей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании уголовных дел, возбуждённых против него на Украине.