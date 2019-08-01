Москва, 2 августа, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Алексей Кудрин, вероятно, предположил, что неуспех либеральной экономической политики в России связан с тем, что у экономического руля находятся недостаточно решительные кормчие. Сможет ли сам Кудрин окончательно претворить в жизнь страны принципы всепобеждающего рынка и будет ли у него такая возможность, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Давно уже опровергнутая самой жизнью «святость» рыночных принципов продолжает служит путеводной звездой для приверженцев теории рынка как способа экономического спасения из любой ситуации. При этом если таковым адептам начинают мешать конституция страны, включая принципы социального государства, или необходимость развития реального сектора экономики, то такие препятствия либо не берутся в расчет, либо обходятся хитрым финтом. Пожалуй, Кудрин, «лучший министр финансов» по версии МВФ, относится ко второй категории, в которую входят специалисты по финтам, способные обойти требования и закона, и физической реальности ради воплощения своей идеологической идеи-фикс.

Даже Дмитрий Медведев, уж на что прослыл рыночником и либералом, и то не смог найти общего языка с Кудриным, уволив того из правительства за предложение сократить расходы на армию и не повышать расходы на оборону. Случилось это в бытность Медведева президентом осенью 2011 года, и почетное звание либерала №1 приклеилось с тех пор к Кудрину в качестве отличительного знака. С тех пор Кудрин прошел нелегкий путь от оппозиционера из Комитета гражданских инициатив до руководителя Счетной палаты РФ. В качестве такового он теперь объясняет президенту и правительству, почему их инициативы невыполнимы, косвенно намекая, что и профпригодность к управлению страной у них так себе. По его логике выходит, что раз он оказался «прав» в своей критике правительства, то теперь, вероятно, ему надо предоставить исполнительную власть ‑ и тогда всё получится? Вот только не будет ли это «всё» на радость тем, кто хочет окончательно превратить Россию в «успешную рыночную страну» без промышленности и населения?

Читайте статью Владимира Павленко «Алексей Кудрин идёт к власти».