Каракас, 1 августа, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Очередной самолёт ВВС США вторгся в воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле. Об этом 1 августа сообщил командующий аэрокосмической обороной Вооружённых сил Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас в своём микроблоге в Twitter.

US Navy Самолёт Lockheed EP-3

«США со своим самолётом EP3 настойчиво создают условия риска для операций, вновь заходя в район полётной информации без соблюдения протоколов, установленных международными договорами. Это безответственная агрессия, осуществляемая в поисках инцидентов», — написал он.

Напомним, в конце июля министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на заявил, что военная авиация и самолёты-разведчики США с начала 2019 года около 80 раз вторгались в воздушное пространство страны или зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров.

Позднее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас намерен обратиться в ООН в связи с систематическими нарушениями подконтрольного стране воздушного пространства со стороны Соединённых Штатов.

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