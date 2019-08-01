Красноярск, 1 августа, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Военные вертолёты Ми-8, направленные в Красноярский край для тушения лесных пожаров, из-за погодных условий прибыли немного позднее самолётов Ил-76, сообщил 1 августа журналистам замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Mil.ru Вертолёт Ми-8

По словам генерала Булгакова, вертолёты из состава противопожарной группировки Минобороны начнут выполнять поставленные задачи не позднее полудня 2 августа по местному времени, что соответствует 7:00 — 8:00 мск.

Вертолёты за 2 августа совершат от 15 до 20 вылетов в зону лесных пожаров.

Напомним, генерал армии Дмитрий Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров, созданную по поручению президента Владимира Путина.

В состав группы входят 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8, оборудованных специальными приспособлениями для сброса воды.