Калуга, 1 августа, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Первый «умный» остановочный павильон установили в Калуге — на улице Баженова, сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru Новый объект оснащён электронным табло, на котором пассажиры смогут узнать расписание общественного транспорта

Новый объект оснащён электронным табло, на котором пассажиры смогут узнать расписание общественного транспорта, посмотреть на карту Калуги, на которой указаны ближайшие туристические маршруты. Кроме того, «умная» остановка оборудована USB-портом для зарядки мобильных телефонов.

«Остановка красивая, особенно ночью. Светодиодные панели включаются автоматически, благодаря установленному здесь датчику степени освещённости», — сказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Выбирая варианты для «умных» остановок, администрация Калуги изучила опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Благоустройство остановочного павильона ещё продолжается. Также здесь планируется установить камеры видеонаблюдения. К 650-летию Калуги планируется установить подобные «умные» остановки ещё на ряде улиц.