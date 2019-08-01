Бахчисарай, Крым, 1 августа, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Выставочные площади Ханского дворца в Бахчисарае должны быть увеличены после окончания реконструкции объекта. Об этом 1 августа на совещании в Совмине РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

«Нам есть что показать. Нужно максимально выставлять на обозрение все артефакты, уникальные изделия, предметы искусства и литературы. Необходимо расширять выставочные площади», — отметил глава РК.

Ханский дворец в Бахчисарае — фамильное достояние династии Гиреев, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Как сообщало ИА REGNUM, первый этап противоаварийных и реставрационных работ завершился осенью 2018 года. Вторая очередь реставрационных работ должна начаться в сентябре этого года.

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