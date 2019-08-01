Тюмень, 1 августа, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Тюменском районе Тюменской области возвращают к жизни реку Ушаковка, загрязнённую канализационными стоками. Местными властями установлены ультрафиолетовые лампы, в отстойники добавляется натрия гипохлорит, применяется дезинвазия сточных вод, сообщает Ura.ru.

Proctmo.ru Река Ушаковка

Напомним, жители деревни Ушакова пожаловались в прокуратуру, что от реки с одноимённым названием идёт зловонный запах, в ней исчезла рыба, перестали обитать водоплавающие птицы.

Установлено, что канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова эксплуатирует муниципальное жилищное предприятие села Онохино. Ненормативная очистка сточных вод стала причиной сильного загрязнения реки, в которую эти воды сбрасываются.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии выяснил, что участок реки Ушаковка длиною два километра от места сброса сточных вод является губительным для водных биоресурсов.

Ущерб реке Ушаковка оставил более 7,6 млн рублей. Против ответственных лиц муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

Власти Тюменского района сообщили информационному агентству, что строительство новых очистных сооружений находится на стадии проектирования. Также подготовлено предложение о целесообразности подключения системы водоотведения к централизованной системе Тюмени.