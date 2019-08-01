Тверь, 1 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Ремонт участка улицы Орджоникидзе в Твери, от набережной реки Лазури до площади Терешковой, проводившийся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершён, объект принят в эксплуатацию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Важно не просто декларировать отремонтированные километры, вложенные деньги, а главное — обеспечить качество проведения дорожных работ, использование тех материалов, которые заложены в региональные стандарты. Министерство транспорта должно контролировать выполнение гарантийных обязательств», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В общей сложности в Твери в настоящее время в рамках нацпроекта ведется ремонт 28 объектов общей протяженностью более 33 км. Из федерального и областного бюджетов на проведение работ выделено 1,5 млрд рублей. На данный момент в Твери заасфальтировано более 216 тыс. кв. м дорог, что составляет чуть менее 40% от объёмов, запланированных по национальному проекту. Новое дорожное покрытие появилось на улицах Хромова, Бебеля, Освобождения, Октябрьском проспекте и бульваре Профсоюзов, а также на отдельных участках улиц Паши Савельевой, Лермонтова, Орджоникидзе, проспекта Победы, набережной Афанасия Никитина и Рябеевского шоссе.

В рамках нацпроекта в регионе также запланирован ремонт четырех участков протяжённостью более 104 км: «Торжок-Осташков» — 25 км, «Осташков — Селижарово — Ржев» — 30,15 км, «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна» — 25 км, «Красномайский — Фирово» — 23,8 км. 1,25 млрд рублей на эти цели выделено из федерального бюджета, ещё 760 млн рублей — из областного бюджета.

Всего в 2019 году в Тверской области планируется привести в нормативное состояние более 550 км региональных и местных дорог — это на 66% больше, чем в 2018 году. В рамках региональной программы в Твери ведется капремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе («Крупский мост»). Планируется демонтировать трамвайные пути, укрепить балки и опоры путепровода, уложить новое покрытие, обновить освещение, обновят также лестницы и тротуары. Завершить ремонт планируется до 31 мая 2020 года.