Москва, 1 августа, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Угроза новых антироссийских санкций, теперь уже против «Северного потока — 2», является часть очередного витка русофобии, однако насколько реальна перспектива новых ограничений, пока судить невозможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США», — заявила Захарова.

«Там обсуждается много чего, не всегда принимаются решения, во что это все выльется — сложно сказать», — подчеркнула она.

Она отметила, что, несмотря на то, что США не получили никаких выгод от санкций против России на экономическом направлении, в Вашингтоне по-прежнему рассматривают данный механизм как единственный в своей стратегии взаимоотношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку — 2». Документ может запретить въезд на территорию США лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлению судов России для укладки морских трубопроводов и иному аналогичному содействию.