Красноярск, 1 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. По итогам совещания премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярске по вопросу о ситуации с лесными пожарами в Сибири Генпрокуратуре и СК РФ поручено проверить, не было ли намеренного поджога лесов для того, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Об этом говорится на сайте правительства России.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС. По состоянию на 31 июля только в Красноярском крае зарегистрировано 102 лесных пожара на общей площади 1,06 млн га. Дым и запах гари чувствуются в соседних регионах.

Накануне, 31 июля, Дмитрий Медведев провёл оперативное совещание в Красноярске. По его словам, населённым пунктам пожары не угрожают, но нужно усилить и контроль и тушение уже имеющихся возгораний.