Предложение США о помощи с пожарами в Сибири — «знак нормальных отношений»
Москва, 1 августа, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров в Сибири как признак «нормальных добрососедских отношений».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 31 июля, Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Дональд Трамп предложил Владимиру Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
В свою очередь, российский лидер выразил Дональду Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.
Читайте подробнее: Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Читайте также: В Госдуме оценили благородный жест Трампа помочь с тушением Сибири