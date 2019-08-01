Москва, 1 августа, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров в Сибири как признак «нормальных добрососедских отношений».

Kremlin.ru Дональд Трамп

«Нормальное предложение. Вообще когда страны предлагают друг другу помощь — это знак нормальных добрососедских отношений. В прошлом году, когда горели леса в Калифорнии, Россия тоже предлагала помощь США», — отметила Анна Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 31 июля, Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Дональд Трамп предложил Владимиру Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

В свою очередь, российский лидер выразил Дональду Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.

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«К счастью, у нас сейчас нет аномальных пожаров. Думаю, ситуация будет быстро взята под контроль, — комментируя отказ российской стороны от помощи США, — Они нашу помощь в прошлый раз тоже не приняли», — подчеркнула Анна Федорова.

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