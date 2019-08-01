Кондрово, Калужская область, 1 августа, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В Калужской области активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание регионального управления федеральной антимонопольной службы на нарушение законодательства при заключении муниципального контракта на сумму свыше 9 млн рублей на капитальный ремонт теплосетей в городе Кондрово. Об этом 1 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Владимир Потапов.

Onf.ru Трубы

По его словам, осенью 2018 года общественники провели рейд, по итогам которого были выявлены недостатки на ремонтируемых теплотрассах Кондрово. В частности, подрядчик не приступил к работе в районе котельной на улице Горького, а также не завершил монтаж системы горячего водоснабжения у центральной районной больницы. Эксперты ОНФ также установили, что 27 августа 2018 года администрация Дзержинского района приняла решение признать ситуацию с капремонтом сетей теплоснабжения в Кондрово как угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. В рамках этого решения между МУП «Дирекция единого заказчика на услуги жилищно-коммунального хозяйства» и подрядной организацией «Уют-Сервис» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт участков тепловой сети. Срок исполнения работ по контракту составил 30 календарных дней, однако подрядная организация в этот срок не уложилась.

«В итоге возник вопрос: насколько было обоснованно, что ввиду особой необходимости (угроза возникновения чрезвычайной ситуации) процесс поиска подрядной организации минул стадию конкурса и торгов и выбор пал на единственного подрядчика? Кроме того, у заказчика было достаточно времени, чтобы провести закупку конкурентным способом», — сказал Владимир Потапов.

Представители Народного фронта направили обращение в УФАС по Калужской области с просьбой разобраться, не нарушено ли антимонопольное законодательство при заключении муниципального контракта. Антимонопольный орган установил, что действия заказчика поставили подрядную организацию «Уют-Сервис» в неравные условия по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, признав в её действиях нарушение закона «О защите конкуренции». Региональные активисты ОНФ взяли ситуацию с капремонтом теплосетей на контроль и в результате работы на улице Горького и на территории районной больницы в Кондрово завершились в максимально короткие сроки.