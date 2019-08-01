Москва, 1 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Попытки команды президента Украины Владимира Зеленского быстро переформатировать вертикаль власти могут легко привести к подрыву политической стабильности в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Когда говорят, что они будут продавать землю, поменяют главу администрации — это не так просто сделать. Это будет очень жёсткое противостояние. Возможно, с определёнными политическими последствиями для участников этих боевых действий, которые неминуемо будут происходить в том числе в столице», — заявил Килинкаров.

«Мобилизовать нужное количество людей для Украины — это не проблема. Причём неважно, под какие идеи, под какие цели и задачи. Есть специальные структуры, которые этим занимаются. Тысячу людей, десять тысяч собрать на площади — это не проблема. Вопрос заключается в другом: в целесообразности таких тактических действий, с которых начинает команда Зеленского», — добавил он.

Напомним, что на Украине планируют провести земельную реформу: мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, который длится в стране уже 18 лет, планируют снять. Законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» может быть вынесен на рассмотрение парламента уже в октябре 2019 года.

При этом на административно-территориальном уровне командой Зеленского также планируется реформа — замена районных и областных государственных администраций префектурами, представительствами центральной власти, которые задают стратегический вектор и обладают функцией надзора.