Симферополь, 1 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Жители крымской столицы и местные общественники возмущены действиями городских чиновников, массово уничтожающих многолетние деревья в Симферополе, передаёт 1 августа корреспондент ИА REGNUM. По информации общественников, за несколько дней по улице Мира вырубили все зелёные насаждения.

Леонид Карпов Улица Мира после реконструкции

«Следом, по словам исполнителей и местного депутата, до сентября должны «вырезать» ещё 18 улиц города. В том числе около 300 деревьев в исторической части города по ул. Карла Маркса и Александра Невского», — отмечают общественники.

Леонид Карпов Улица Мира после реконструкции

По их словам, при проведении ремонта улицы Мира решением городской комиссии из 76 деревьев и 115 кустарников вдруг все оказались непригодными.

«В порубочном билете, заключении комиссии даны полностью усреднённые показатели, неверная, умышленно измененная оценка состояния растений. Полностью нарушены правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», — сообщила жительница Симферополя Марина Тищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года жители Симферополя активно высказывали своё негодование по поводу вырубки деревьев в главном парке города, подозревая, что растения здоровы, а чиновники таким образом «осваивают» в свою пользу бюджетные деньги. Власти города обещали восстановить спиленные деревья, но до сих пор этого не сделали.

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Симферополь — «оболваненный» город, в котором невозможно дышать