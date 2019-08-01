Магас, 1 августа, 2019, 17:23 — ИА Регнум. В Ингушетии в августе 2019 года состоится фестиваль «Путешествие по Шёлковому пути». Он пройдет на площади «Алания» в Магасе, сообщил мэр города Беслан Цечоев.

Караван

Основным мероприятием станет ярмарка. На ней будут представлены товары, которые перевозились по Великому Шёлковому пути. Среди них шелк, все виды текстиля, ковры, фарфоровая посуда и многое другое.

Здесь же будут работать павильоны народных ремесел и промыслов. Для участников фестиваля и гостей будет организована культурно-развлекательная программа. Желающих будут катать на конях и верблюдах.

«Ярмарка «Путешествие по Шелковому пути»… является частью и одним из звеньев исторического события, потому что Великий Шелковый путь проходил и по нашей земле, и мы являемся частью великой цивилизации», — написал в своём Instagram мэр Магаса.

Стоит отметить, что фестиваль будет проведен в рамках федеральных программ «Комфортная городская среда» и «Малые города и исторические поселения». В нем примут участие представители всех субъектов СКФО.