Екатеринбург, 1 августа, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Жителю Екатеринбурга не удалось получить кредит на миллион рублей по фальшивым документам. Об этом сообщили в пресс-службе СКБ-Банка, передаёт «Новый день».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Неудачная попытка обошлась екатеринбуржцу боком: в районном суде злоумышленника признали виновным в использовании заведомо подложного документа.

Жаждущий получить миллион горожанин оказался не одинок в методах добычи денег: ещё два уголовных производства, заведённые на граждан по такой же статье, сейчас направлены для рассмотрения в суд.

Напомним, 16 июля 2019 года в Екатеринбурге обвинили горожанина в использовании подложных документов. Также его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья нескольким гражданам.