Штутгарт, Германия, 1 августа, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В Штутгарте беженец из Сирии заколол мечом 36-летнего мужчину, сообщает 1 августа RT German.

Убийство

Убийство произошло 31 августа в светлое время суток на глазах у многочисленных прохожих. Один из них успел сделать видеозапись.

Видно, что возле остановившегося легкового автомобиля мужчина наносит несколько колющих ударов длинным клинком. Затем убийца уехал на велосипеде, но через некоторое время был арестован полицейскими.

Сообщается, что убийца приехал в Германию в 2015 году из Сирии и вместе с погибшим снимал одну квартиру на двоих.

СМИ утверждают, что убитый — гражданин Германии, ранее переехавший в ФРГ из Казахстана.