Москва, 1 августа, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Рассуждая об экономическом будущем РФ, нужно оперировать не прогнозами о росте её ВВП, а более серьёзными показателями вроде роста реальных доходов граждан, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, сделанный экспертами Deutsche Bank, которые предсказали, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году будет на уровне 1,8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«ВВП — это такой показатель, который включает в себя огромный повторный счёт и, по сути, ничего не выражает, — сказала Ведута. — Кроме того, в его состав входит деятельность банков — чем выше их маржа, тем выше ВВП страны. Это абсурд! Косвенные налоги также входят в состав ВВП. То есть если выросли НДС, акцизы или таможенные пошлины, то растёт и ВВП. Но он не показывает, насколько реально выросло производство товаров. А именно товаров, которые уходят конечным потребителям. Иными словами, спорить о том, вырастет ВВП или нет — это неинтересно. Даже Трамп как-то сказал, что ВВП — это показатель, который ничего не показывает».

Подытоживая сказанное, Ведута назвала ВВП глупым показателем, придуманным для того, чтобы аналитикам и статистикам было о чём говорить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Deutsche Bank обнародовали свой прогноз, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году будет на уровне 1,8%. В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1%.