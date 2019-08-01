Кемерово, 1 августа, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В Кемерове при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) начала работу уникальная фотовыставка. На ней представлены «портреты» редких и исчезающих видов птиц, которые встречаются на территории региона.

Служба по связям с общественностью СГК Большой баклан

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, на красочных фотоснимках запечатлены десятки птиц, вошедших в Красную книгу Кемеровской области. Из-за изменения гидрологического режима рек и озер, вырубки лесов и браконьерства многие из этих птиц сейчас находятся на грани вымирания.

Фотопроект включает несколько категорий птиц. Среди них — те, чья численность сокращается (например, Белая сова, Большой веретенник); те, кто находится под угрозой исчезновения (Огарь, Орел-могильник, Большой подорлик); а также редкие виды (Белая лазоревка, Серый сорокопут, Большой кроншнеп и другие). Некоторые птицы не встречались в Кузбассе около века, например Большой баклан. Эту птицу на территории региона орнитологи заметили в 1920-х годах, и только пару лет назад она попала в объективы фотокамер.

Цель выставки — привлечь внимание к проблеме сохранения редких и исчезающих видов птиц, а также помочь кузбассовцам больше узнать о биоразнообразии региона.

Автор фоторабот — фотограф-любитель из Кемерова Дмитрий Дубиковский, лауреат конкурсов «Золотая черепаха» и «Мир глазами биолога». Три года назад Дмитрий увлекся съёмкой живой природы. Его фотографии опубликованы в журналах США, Франции, Израиля и Великобритании. На территории Западной Сибири фотограф отснял 280 видов птиц, 250 из них — в Кузбассе.

В настоящее время фотовыставка работает в здании офиса Сибирской генерирующей компании в Кемерове. Осенью фотографии будут представлены на третьей Сибирской конференции орнитологов, бёрдвотчеров и фотографов дикой природы, которая пройдет в Кемеровском государственном университете.