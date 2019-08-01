Курган, 1 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Глава Зауралья Вадим Шумков рассказал о мотивах, которые побудили его баллотироваться на пост губернатора Курганской области, а также принципах работы на посту главы региона. «Без пафоса, болтовни и интриг», — написал он в своём паблике в Instagram.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Здесь живут близкие мне по духу и по крови люди, потому что все мои предки жили на этой земле сотни лет. Потому что я сам отсюда. Я сам курганский, со всеми плюсами и минусами, которые несет в себе это определение», — заявил Шумков.

Вадим Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. С 1994 года работал в Югре и Тюменской области. С октября 2015 года по октябрь 2018 года Вадим Шумков занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Координировал развитие промышленности, реализацию инвестиционных проектов, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие туризма.

https://www.instagram.com/p/B0nZ2LAi7B4/

В Курганскую область его привело назначение президента России Владимира Путина 2 октября 2018 года врио губернатора региона после отставки экс-главы Зауралья Алексея Кокорина по собственному желанию.

Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года.