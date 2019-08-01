Калуга, 1 августа, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Пятеро жителей Калуги подозреваются в совершении более 30 краж, сообщил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Евгений Починский.

Уголовное дело

По версии следствия, в период с 2018 года по май 2019 года на территории Калуги подозреваемые, среди которых 17-летний подросток, совершили кражи аккумуляторных батарей из автомобилей, продуктов из магазинов, угон транспортных средств и даже хищение батарей отопления. Похищенное имущество злоумышленники в основном сбывали на пунктах приема металла, а деньги тратили на алкоголь и сигареты, сказал Евгений Починский.

В настоящее время следствием назначены экспертизы, устанавливаются размеры причиненного материального ущерба, а также обстоятельства вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетнего.