Баксанский район, Кабардино-Балкария, 1 августа, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии капитально отремонтирован мост через реку Баксан. Находящийся на единственной дороге, ведущей в Приэльбрусье, мост претерпел капитальный ремонт, сообщили ИА REGNUM 1 августа в ФКУ Упрдор «Кавказ».

Chereck Река Баксан

В целях укрепления переправы через Чегем было построено свыше 100 м металлического барьерного ограждения. От размывов объект защищают более 60 м железобетонных подпорных стен. Усилены также фундаменты опор, а сами опоры и пролетное строение заменили.

При ремонте строители позаботились и о пешеходах. Для них будут созданы тротуары общей протяженностью 100 м. Временный мост через Чегем будет демонтирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 году в результате ливневых дождей просела опора на автомобильном мосту, соединяющем город Чегем и поселок Чегем-2 на федеральной дороге «Кавказ».

Читайте также: Град, штормовой ветер, землетрясение — в Кабардино-Балкарии введен режим ЧС