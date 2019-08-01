Севастополь, 1 августа, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Севастопольская управляющая компания вспомнила про ветхий подъезд дома, в котором несколько десятков лет не проводился ремонт, и решила вне очереди провести реконструкцию после того, как там снял квартиру исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Об этом руководитель города сообщил 1 августа на своей странице в Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Недавно я снял квартиру в Севастополе, в центре, недалёко от здания правительства. Старинный дом, в подъезде чисто, но ремонта не было, думаю, с конца прошлого века. И вот сегодня я узнаю, что управляющая компания начала подготовку к ремонту подъездов. Удачное совпадение, не правда ли?» — отметил Развожаев.

По его словам, этот дом стоит в очереди на ремонт, но на каком месте, выяснить пока не удалось.

«Поэтому сейчас все управляющие компании сделают свои планы по ремонтным работам прозрачными и опубликуют их на сайтах. А подъезды в доме, где я остановился, будут сделаны не раньше других, а строго по логичному, общедоступному графику… Приношу извинения жильцам дома, в котором ремонт «срочно» не начнётся, благодаря «удачному» соседству, и надеюсь на понимание моих мотивов, а руководителей управляющих компаний прошу также чутко предвосхищать желания всех севастопольцев в своей ежедневной работе», — добавил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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