Брянск, 1 августа, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Брянский боец смешанных единоборств, депутат областной думы и экс-чемпион Американской спортивной организации Bellator MMA Виталий Минаков выйдет на ринг 24 августа. Его соперником станет Хавьер Айала. Об этом боец сообщил на своей странице в социальной сети. Бой состоится в городе Бриджпорте (США).

(сс) Mike Searson Виталий Минаков

В феврале 2019 года Минаков потерпел первое поражение в своей карьере от француза Чейка Конго. После этого ему сделали операции на плече и колене. Сейчас он завершил реабилитацию и готов вновь заняться спортом.

На счету Минакова 24 победы и один проигрыш. У его соперника семь поражений и 11 побед.