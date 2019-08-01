Карабудахкентский район, Дагестан, 1 августа, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории села Доргели Карабудахкентского района Дагестана, который пострадал от прошедших 31 августа ливневых дождей и града. Создано восемь комиссий в составе местных чиновников и сотрудников МЧС для обследования повреждённых домов, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе районной администрации.

Град

Комиссии проводят подворный обход в местных поселениях. К 18:00 сегодняшнего дня председатели рабочих групп должны представить главе района акты обследований домовладений.

Карме того, на уровне руководства района принято решение подготовить обращение в правительство Дагестана с просьбой помочь пострадавшим с восстановлением домов.

Как сообщало ИА REGNUM, стихия в селе Доргели повредила кровли около 700 домов, а также двух школ, детского сада и участковой больницы. Непогода также нанесла серьёзный урон урожаям сельчан.