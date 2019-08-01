Милан, Италия, 1 августа, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Милане выписаны первые штрафы за нарушение правил езды на электросамокатах, передает Corriere della Sera в четверг, 1 августа.

Электросамокат

Максимальная величина штрафа, согласно правилам, вступившим в силу в конце июля 2019 года — 99 евро, но при оплате в первые 5 дней сумма штрафа значительно сокращается.

В мэрии города отметили, что правила для езды на электросамокатах, как и штрафы за их нарушение, должны в первую очередь напомнить, что этот вид транспорта не является игрушкой.

Согласно правилам, на электросамокатах можно ездить по пешеходным зонам со скоростью до 6 км/час. Также разрешена езда по велодорожкам и по дорогам, где действует ограничение в 30 км/час — электросамокаты могут двигаться там со скоростью до 20 км/час. Не допускается движение по тротуарам, а также по улицам, оснащенным трамвайными рельсами.