Екатеринбург, 1 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Цена на арбузы в одной или другой торговой сети Екатеринбурга может отличаться почти в четыре раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арбузы

В магазине сети «Магнит» в северо-восточной части города удалось найти только два вида арбузов: желтые арбузы за 54,9 рублей/кг и арбуз без косточек за 49,9 рублей/кг. Однако если пройти сто метров к магазину «Пятерочка», то там обнаружатся арбузы отечественные с ценой в 14,9 рублей/кг. Разница налицо.

Напомним, в Екатеринбурге бойко идёт торговля арбузами на рынке. Цена у разных продавцов одна и та же — 19 или 20 рублей за килограмм.