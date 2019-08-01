Пекин, 1 августа, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Тропический тайфун «Випа» обрушил ветер и ливни на побережье юго-восточной китайской провинции Гуандун, сообщает 1 августа метеорологическое управление округа Чжаньцзян.

NASA Тайфун

Тайфун достиг побережья округа около 12:40 мск, и метеорологи считают, что он будет сдвигаться на запад Китая со скоростью 20 км/час.

Для местных жителей приход тайфуна обернулся сильными ливнями и порывистым ветром. Местных жителей призывают быть осторожными и без крайней нужды не покидать своих домов.

Хотя уровень тревоги и не превышает третьего из десяти возможных, синоптики не считают, что опасность усиления тайфуна миновала.