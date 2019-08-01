Москва, 1 августа, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 22 по 28 июля выросла на четыре копейки и достигла 44,56 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Стоимость литра дизельного топлива за этот период также выросла на четыре копейки — до 46,14 рубля.

По состоянию на 29 июля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 42,22 рубля, марки Аи-95 — 45,62 рубля, марки Аи-98 — 51,23 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 52 центрах субъектов Федерации, наиболее заметный рост произошёл в Салехарде — на 1,8%. Снижение цен зафиксировано в Ярославле и Красноярске — на 0,3%, в Новосибирске — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.