Цхинвал, 1 августа, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 августа в Южной Осетии пройдут памятные мероприятия под названием «Горькой памяти слеза». 7 августа будет открыта выставка, приуроченная к событиям 08.08.08. На выставке, подготовленной «Российской газетой», представлена информация о событиях войны, о её участниках — осетинах и русских. Об этом сообщает 1 августа ИА «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Как отметила министр культуры Жанна Зассеева, в рамках мероприятия в «Музее сожженных душ» состоится молебен, после которого к дереву скорби будут возложены цветы.

После молебна участники памятных событий выступят с обращением, поделятся своими воспоминаниями.