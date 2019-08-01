В Южной Осетии готовятся к годовщине августовской войны
Цхинвал, 1 августа, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 августа в Южной Осетии пройдут памятные мероприятия под названием «Горькой памяти слеза». 7 августа будет открыта выставка, приуроченная к событиям
Иван Шилов ИА REGNUM
Южная Осетия
Как отметила министр культуры Жанна Зассеева, в рамках мероприятия в «Музее сожженных душ» состоится молебен, после которого к дереву скорби будут возложены цветы.
После молебна участники памятных событий выступят с обращением, поделятся своими воспоминаниями.