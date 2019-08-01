Брянск, 1 августа, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Индивидуальному предпринимателю из Почепа Брянской области на 30 суток запретили деятельность по закупке, ввозу птицы в птицеводческое хозяйство и вывозу птицы всех видов, в том числе в целях её реализации. Решение вынес Почепский районный суд Брянской области в связи с нарушениями требований ветеринарного законодательства. Об этом сообщили 1 августа в региональном Россельхознадзоре.

(сс) barskefranck Курица

Специалисты фитосанитарной службы установили, что частная птицефабрика приобретает корма без документов, подтверждающих их безопасность и качество. В хозяйстве также не осуществляется учёт и идентификация содержащейся птицы, отсутствуют должные условия для сбора и биотермического обеззараживания помёта, не проводится дезинсекция и дератизация. Въезд на предприятие не оборудован в соответствии с санитарными правилами, не осуществляется дезинфекция помещения для содержания птицы, оборудования, спецодежды и автотранспорта, занятого перевозками.

Внеплановую проверку провели на основании мониторинга федеральной системы «Меркурий». За месяц предприниматель должен устранить все нарушения.