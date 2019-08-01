Москва, 1 августа, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Либеральный истеблишмент, как в России, так и в США, пытается ускорить экономический рост, полагаясь на монетаристские инструменты, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ФРС США понизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Прежде всего, это тренд, который наблюдается не только в США. Даже РФ делает робкие шаги по понижению ставки, — сказал Бузгалин. — Это попытка всерьёз оживить национальную и мировую экономические системы. Человечество столкнулось с глубоким и фундаментальным противоречием. С одной стороны, сегодня есть все возможности для серьёзного технологического скачка. Человечество располагает средствами для получения возобновляемой энергии в качестве основного источника, значительными возможностями в области роботизации и так далее. С другой стороны, экономическая система остаётся прежней, наблюдается очень медленный экономический рост, а структурные изменения идут очень вяло».

Если выражаться марксистским языком, то, как пояснил Бузгалин, производственные отношения превратились в тормоз прогресса производительных сил, и это чувствует даже либеральный истеблишмент и экономические власти РФ. Как следствие, делаются попытки исправить положение дел старыми монетаристскими методами — за счёт изменения ставки или правил кредитования. Между тем, как полагает экономист, нужны глубокие радикальные социально-экономические реформы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%.