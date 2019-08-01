Симферополь, 1 августа, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Симферополь» открыли «зелёный коридор» для вылета организованных групп детей, чтобы иметь возможность обслуживать их отдельно от основного потока пассажиров. Об этом ИА REGNUM 1 августа заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, сообщает пресс-служба аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Дети находятся под необходимым присмотром уже сходя с трапа самолёта, такой подход говорит об ответственном отношении. Я уверена, что этот опыт можно и нужно распространять и в других регионах страны», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за время первой смены летнего отдыха в крымских лагерях отдохнули более 80 тысяч детей.

Об этом: Крым собрал на летний отдых детей из девятнадцати регионов России