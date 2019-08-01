«Здоровья вам, держитесь» — напутствовал ветеран ВДНХ Собянина
Москва, 1 августа, 2019, 16:21 — ИА Регнум. На месте ВДНХ планировалось построить жилые дома, офисные и торговые центры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, награждая ветеранов выставочного комплекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Были разные позиции, разные проекты. Большую часть ВДНХ планировалось застроить жильём, офисами и торговыми центрами. А остальное слегка покрасить и на этом удовлетвориться. Это неправильных подход. ВДНХ — это история нашего города, нашей страны. Эта история должна быть восстановлена, и мы её восстановили», — заявил мэр Москвы.
В ответ заслуженные работники ВДНХ поблагодарили Собянина за реставрацию выставочного комплекса. Один из них рассказал свою трудовую биографию, после чего дал мэру Москвы напутствия.
«Первый раз на выставке побывал в 1939 году на её открытии. Потом был перерыв на 30 лет, в 1969 году пришёл и застрял тут на 35 лет. Был начальником отдела кадров, начальником экскурсионного отдела. А вам желаю здоровья, держитесь», — заявил пенсионер.
Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заявил что исторический облик ВДНХ удалось сохранить благодаря коллективу выставочного комплекса и неравнодушным гражданам.