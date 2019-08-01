Москва, 1 августа, 2019, 16:21 — ИА Регнум. На месте ВДНХ планировалось построить жилые дома, офисные и торговые центры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, награждая ветеранов выставочного комплекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин награждает ветеранов выставочного комплекса

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин награждает ветеранов выставочного комплекса

«Были разные позиции, разные проекты. Большую часть ВДНХ планировалось застроить жильём, офисами и торговыми центрами. А остальное слегка покрасить и на этом удовлетвориться. Это неправильных подход. ВДНХ — это история нашего города, нашей страны. Эта история должна быть восстановлена, и мы её восстановили», — заявил мэр Москвы.

В ответ заслуженные работники ВДНХ поблагодарили Собянина за реставрацию выставочного комплекса. Один из них рассказал свою трудовую биографию, после чего дал мэру Москвы напутствия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин награждает ветеранов выставочного комплекса

«Первый раз на выставке побывал в 1939 году на её открытии. Потом был перерыв на 30 лет, в 1969 году пришёл и застрял тут на 35 лет. Был начальником отдела кадров, начальником экскурсионного отдела. А вам желаю здоровья, держитесь», — заявил пенсионер.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заявил что исторический облик ВДНХ удалось сохранить благодаря коллективу выставочного комплекса и неравнодушным гражданам.