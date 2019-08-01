Афины , 1 августа, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Движение теплого воздуха из Африки в Грецию приведет к преобладанию в европейской стране очень высоких температур — но долго это не продлится, сообщает 1 августа AMNA.

Dennis Jarvis

Жара продержится в Греции до 3 августа, жаркими будут 2 и особенно 3 число, когда температура на материковой части страны поднимется до 42С. Максимальные температуры в полуденные часы 2 августа на южной части Крита — 40С, в центральной Греции 3 августа столбик термометра будет подниматься до отметки 42 градусов.

Волна жары ожидается короткой, уже вечером 3 августа ожидается усиление северного ветра, который продержится и на следующий день. Высокие температуры отступят, на севере страны ожидаются грозы и дожди — в основном, теплые.