Омская область, 30 сентября, 2009, 09:23 — ИА Регнум. По данным оперативного эпидемиологического мониторинга, с начала года в лечебные учреждения Омской области по поводу укуса клеща обратились 5.593 человека, что на 10% выше, чем в 2008 году. Среди пострадавших от укуса клеща 1.337 детей. О ситуации с клещевыми инфекциями на территории региона корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Омской области Елена Дайрукина .

За медицинской помощью обратились 2.172 горожан, из них 497 детей. В том числе непосредственно в черте города пострадали от укуса клещей 685 человек. Укусы отмечены на территории всех административных округов Омска, больше всего - в Октябрьском и Советском округах.

В течение сезона с подозрением на клещевые инфекции было госпитализировано 242 человека. По результатам лабораторных исследований диагноз "клещевой энцефалит" был подтвержден в 52 случаях (за аналогичный период 2008 года - 46), "клещевой боррелиоз" - 40 (в прошлом году - 22), "гранулоцитарный анаплазмоз" - два. В Саргатском районе в июле этого года один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом закончился летальным исходом.

Для проведения осенней иммунизации против клещевого вирусного энцефалита за счёт средств областного бюджета закуплена вакцина "Энцевир" в количестве 13 тыс. доз для иммунизации детей. Вакцинацию планируется начать с 1 октября.