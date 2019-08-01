Москва, 1 августа, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Доллар 31 июля пробил свои исторические максимумы против евро и британского фунта, и это ещё больше раззадоривает «американца» после заседания ФРС, которое задало нетривиальные тренды всем глобальным рынкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Добавить оптимизма может статистика по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США. Индикатор этот традиционно важный — на него смотрят и экономисты, и финрегуляторы всего мира. Предыдущие аналогичные по тональности данные, которые на этой неделе публиковало агентство ADP, намекают на то, что цифры могут выйти сильными и это может толкнуть доллар ещё выше к мировым валютам», — пояснил эксперт.

Как следствие этого, рубль может подобраться вплотную к отметке 64 по окончанию последней торговой сессии этой недели. Вместе с тем рынки долго не смогут мириться со столь «бессмысленно и беспощадно» укрепившимся долларом, поскольку это обстоятельство существенно ухудшает показатели экономики США, которые — двух мнений быть не может! — ревностно отлеживаются Дональдом Трампом во время своих текущих переговоров с представителями торговой делегации Китая.

«При прочих равных, выглядит так, что инерции роста доллара хватит ещё на один день — 2 августа, но уже в понедельник, 5 августа, должна начаться «коррекция здравого смысла», и доллар должен вернуться как минимум к своему уровню сопротивления — отметке 97 по индексу DXY, что приблизительно соответствует уровню 63,20 к рублю и 1,118 евро за доллар», — предполагает Рожанковский.

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