Симферополь, 1 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В многоэтажных домах Крыма планируют восстановить системы пожарной безопасности и дымоудаления. Об 1 августа на совещании в министерстве ЖКХ республики сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

«Безопасность людей и возможность оказания своевременной помощи при чрезвычайных ситуациях и пожарах в большинстве домов повышенной этажности не обеспечивается. Необходима проверка работоспособности систем и средств защиты — автоматических установок пожаротушения и сигнализации, систем противодымной защиты, оповещения о пожаре, системы внутреннего противопожарного водоснабжения и так далее. Муниципальным образованиям республики нужно определить площадки для установки пожарной и специальной техники возле жилых многоквартирных домов», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в подавляющем числе многоэтажных домов Крыма не соблюдаются нормы пожарной безопасности. В жилом секторе полуострова зафиксировали 468 пожаров, при которых погибли 39 человек.