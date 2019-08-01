Милан, Италия, 1 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. По итогам 2019 года показатели валового внутреннего продукта будут расти только в северных регионах Италии, в южных будет наблюдаться снижение, передает в четверг, 1 августа, Affari Italiani со ссылкой на экспертное исследование Svimez.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Эксперты предполагают, что на севере, где в большей степени развита промышленность, рост ВВП по итогам года составит около 0,3%, в южных регионах будет наблюдаться снижение на те же 0,3%, а в целом в Италии рост ВВП составит не более 0,1% (эта оценка совпадает и с прогнозами крупнейших мировых рейтинговых агентств).

31 июля в национальной службе статистики Istat сообщили, что по предварительным итогам во втором квартале 2019 года ВВП страны не изменился ни в сравнении с предыдущим кварталом, ни в сравнении с показателями годичной давности.