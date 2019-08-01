Тверь, 1 августа, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя опроверг информацию о готовящемся уходе с поста главы региона. Ранее ряд telegram-каналов сообщили о возможном назначении Рудени на должность главы Рослесхоза.

Kremlin.ru Игорь Руденя

«Наши граждане, жители Тверской области в 2016 году выразили своё доверие, проголосовав за мое избрание и возложили ответственность за развитие нашего региона как минимум до 2021 года. Мы не можем обмануть ожидания наших граждан. Необходимо продолжать решение ключевых социальных, экономических, инфраструктурных задач по развитию Верхневолжья, надо совместно с региональным правительством, с главами муниципалитетов реализовать задачи по национальным проектам, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Так что все вместе трудимся дальше», — заявил Игорь Руденя местному изданию Tverigrad.

Игорь Руденя, до этого работавший в федеральных органах власти, в частности в аппарате правительства и в Минсельхозе, был назначен на должность врио губернатора Тверской области в марте 2016 года, в сентябре того же года был избран на должность главы региона с результатом на выборах более 72%. Добавим, что слухи о переходе Рудени на другую работу появляются периодически, однако сам губернатор их не подтверждал.