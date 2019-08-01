Ханой, 1 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади заявил, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air намерена увеличить число рейсов в Индонезию, особенно на Бали, сообщает Sindonews.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании Vietjet Air

Выступая на пресс-конференции 1 августа Ибну Хади заявил, что VietJet Air собирается увеличить количество рейсов на Бали до двух раз в день.

«Спрос продолжает расти», — отметил посол Индонезии во Вьетнаме, добавив, что вьетнамские авиакомпании также заинтересованы в развитии авиасообщения между Ханоем и Джакартой.

«Мы просим поддержки у индонезийских авиакомпаний и заинтересованных сторон, так как интерес со стороны Вьетнама очень велик», — добавил Ибну Хади.

Известно, что в период с января по май 2019 года, в Индонезию приехало не менее 31 тыс. вьетнамских туристов, а Вьетнам посетили более 40 тыс. туристов из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Индонезии и Вьетнама договорились поощрять завершение переговоров о границе исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

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