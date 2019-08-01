Курган, 1 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Глава Зауралья Вадим Шумков сообщил, что, будучи заместителем губернатора Тюменской области, он зарабатывал больше. На своей странице в сети Instagram он признался, что возглавил регион из патриотических соображений, хотя у него были «намного более комфортные и более высокооплачиваемые варианты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«Да, этот труд (врио губернатора Курганской области — прим. ИА REGNUM ) гораздо более тяжелый и менее оплачиваемый, чем моя предыдущая работа. Да, были иные, намного более комфортные и более высокооплачиваемые варианты. Бывают ситуации, когда нужно поступать не только из материального расчета, руководствуясь соображениями исключительно собственного комфорта», — написал Вадим Шумков.

https://www.instagram.com/p/B0nZ2LAi7B4/

Напомним, Вадим Шумков был назначен врио губернатора Курганской области президентом России Владимиром Путиным после того, как в октябре 2018 года уже бывший губернатор региона Алексей Кокорин ушёл в отставку по собственному желанию. С октября 2015 года по октябрь 2018 года Шумков занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Координировал развитие промышленности, реализацию инвестиционных проектов, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие туризма.