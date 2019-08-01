Берлин, 1 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%, говорится в исследовании банка.

(сс) Elliott Brown Офис Deutsche Bank. Франкфурт-на-Майне, Германия

В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец текущего года составит 4,1% год к году.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП РФ в 2019 г. с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года, которые показали, что экономика России замедлилась сильнее ожидаемого.

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