Душанбе, 1 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Рабочая группа государственного энергохолдинга «Барки Точик» предложила правительству республики увеличить тарифы на электроэнергию из-за высокой себестоимости производства. Об этом 1 августа сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на начальника главного управления по финансам «Барки точик» Рустама Маджидзода.

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По его словам, в 2019 году расходы холдинга составили 4,1 млрд сомони ($434,3 млн), а доходы — 3,5 млрд сомони ($370,7 млн). Это связано с заниженной стоимостью электроэнергии на внутреннем рынке, считает Маджидзода.

В частности, себестоимость производства 1 кВ∙ч электроэнергии в Таджикистане составляет 29 дирамов ($0,031), тогда как средний тариф на электроэнергию составляет 20 дирамов ($0,021), пожаловались в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на электроэнергию для населения в Таджикистане планируют поднять на 17% с 1 сентября 2019 года. Стоимость тарифа повысится для всех потребителей, за исключением алюминиевого завода.