Ярославль, 1 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле и Кемерово пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ). Оба города предоставили политические и финансовые гарантии по своим объектам.

Сайт ВК «Ярославич» Волейбольный матч в Ярославле

«Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году. Спортсменам и болельщикам гарантирован самый лучший прием в десяти городах во время чемпионата мира. Россия — страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий», — приводит официальный сайт ВФВ слова президента международной федерации волейбола Ари Граса.

Ранее международная федерации волейбола назвала 8 городов, где пройдут игры чемпионата мира. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.

«Чемпионат мира — это прекрасная возможность не только продемонстрировать российское гостеприимство и спортивную организаторскую составляющую, но и привлечь новое поколение любителей волейбола в России», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Как ранее сообщало ИА Регнум новый волейбольный комплекс в Ярославле планируют начать строить в 2020 году. Сами игры чемпионата мира пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года.