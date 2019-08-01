Рим, 1 августа, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони предложил учредить новое политическое движение под названием «Другая Италия», передает Mediaset в четверг, 1 августа.

European People's Party Сильвио Берлускони

Новое движение должно быть не политической партией, а «федерацией», которая будет привлекать всех, заинтересованных в появлении нового «умеренного центра», сказал Берлускони.

Описывая контуры предлагаемого движения, политик сказал, что оно будет противостоять «левым» (либералам из Демократической партии) и отстаивать либеральные, христианские и демократические идеи и ценности.

В настоящее время рейтинг партии Берлускони составляет около 6,5%, он ниже не только рейтинга основной правоцентристской партии — «Лиги» Маттео Сальвини (38%), но и третьей партии этого направления — «Братьев Италии» (7%).

Наблюдатели предполагают, что после следующих национальных выборов в Италии (очередных или досочных) правительство будет сформировано правоцентристскими партиями, но, вероятно, без участия Берлускони.